搶攻2022年議員席次 民眾黨擬辦培訓營

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（中央社記者郭建伸台北6日電）外界關注第三勢力搶攻2022年議員席次，台灣民眾黨秘書長謝立功受訪表示，民眾黨第一波提名議員以政治素人居多，黨部未來將在北、中、南進一步舉辦培訓課程，協助參選人更上手。

民眾黨去年12月初公布首波提名名單，包含26名縣市議員、8名鄉鎮市民代表、1名里長共35名參選人，成員則有網路紅人Z9吳達偉、國民黨籍新北市議員陳明義兒子陳世軒等人。

謝立功說， 民眾黨參選人以素人居多，參選人原本屬於不同行業，包含會計人員、老師、長照、企業等，普遍年齡約落在30歲至40歲；中央黨部去年12月公布首波名單，預計農曆春節前將推出第二波名單。

謝立功表示，由於民眾黨議員參選人多是素人，黨部未來將在北、中、南舉辦培訓課程，協助參選人更上手。

民眾黨日前公告桃園市長參選人舉薦方案，外界好奇是否其他縣市首長也會以「海選」方式徵求。

謝立功表示，桃園市長參選人舉薦方案徵件至28日，待桃園完成後才會評估是否拓展至其他縣市。

此外，時代力量今天公布首波2022年議員提名名單，時力黨主席陳椒華今天受訪表示，時力提名公職參選人不僅優秀，且提名作業嚴謹，一切公開透明，與民眾黨不同，此番言論引發外界聯想。

謝立功表示，民眾黨的議員提名經過海選、填寫資料、口試，地方黨部評鑑委員，才會送交選舉決策委員會和中央委員會；台北市黨部評選議員還有黨員評鑑40%、幹部評選40%、評鑑小組20%的評鑑機制。

謝立功說，「程序上比他們（時力）還要更嚴謹吧」，認為陳椒華可能誤解，不了解民眾黨的議員提名程序。（編輯：蘇志宗）1110106