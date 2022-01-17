立院18日開始審查修憲草案 拚22日前完成初審

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院修憲委員會輪值召委、民進黨立委管碧玲今天表示，修憲複決若要與九合一大選同時進行，修憲草案須在2月底前完成三讀，1月22日前要完成初審送朝野協商，18日將進行逐條審查。

由於根據修憲委員會日前通過的議程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，其中最後一次開會日為22日，也就是說最晚22日會將修憲草案送出委員會，交朝野黨團協商。

第10屆立法院修憲委員會今天召開第2場公聽會，討論議題分為如何掌握憲法時刻，及18歲公民權及人權保障、基本國策、憲法修正程序等面向。

管碧玲表示，如果要在今年底與九合一大選同時進行修憲草案的人民複決，由於修憲有6個月公告期，還有公投複決準備期，修憲草案考量到朝野協商還有一個月的冷凍期，所以草案要在22日前出委員會，送朝野協商。

管碧玲指出，18歲公民權具有非常高度的共識，也有必要性及急迫性，並非民進黨強勢主導。日前立法院已通過民法成年年齡下降為18歲，若年底未進行修憲，台灣恐將成為全世界少數成年人沒有投票權的年齡歧視國家，等於是要求18歲必須負起成年人的法律責任，卻不給予投票權，非常荒謬。

管碧玲表示，如果18歲公民權能在年底順利透過人民複決通過，目前16、17歲及部分18歲的青年，大約89萬多人，將可以在2024年總統大選中投票。目前立法院朝野三個政黨都積極參與修憲，期待國民黨能在修憲委員會審查修憲提案時參與。

除18歲公民權外，在今天公聽會中，也有多名專家學者認為應下修修憲門檻。目前修憲門檻，根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議、3/4出席（85席），及出席立委3/4決議（64席）提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

管碧玲指出，今天出席公聽會發言的16位專家學者及立委中，有15位提到18歲公民權，顯示18歲公民權有高度的共識，另外則有9位提到應該下修修憲門檻。

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與會的台大法律系兼任教授蔡茂寅表示，原本修憲程序是由國民大會複決，現在改為由國民直接複決，然而修憲提案仍須經3/4立委決議同意，這樣超高的修憲門檻，等於是擋掉國民的修憲複決權利，讓國民幾乎永遠沒有行使修憲複決的機會。

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆指出，修憲門檻太高導致修憲幾乎不可能，以美國為例，通過一條憲法修正案最短的時間是53年，若以12年為一個世代，等於要歷經4個世代才能完成修憲，值得深思。他認為修憲門檻必須要降低，否則就要習慣同樣的問題要吵個40、50年的狀態。（編輯：蘇龍麒）1110117