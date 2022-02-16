蘇貞昌：母語傳承不能中斷 避免文化受衝擊

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長蘇貞昌今天接見全國台語演講優秀學生，他致詞時表示，保存、傳承母語是大家的責任，母語傳承不能中斷，無論台語、客家話、華語、原住民各族族語都要持續說，避免族群文化受衝擊。

蘇貞昌今天在發言人羅秉成、教育部長潘文忠陪同下，於行政院大禮堂接見全國各縣市台語演講優秀學生。

蘇貞昌說，大家在台灣的土地上一代傳一代、打拚為將來，但大家腳踏台灣地、頭頂台灣天、吃台灣米，喝台灣水，卻漸漸不會說台灣話，這樣就有點可惜與遺憾。

他表示，祖先一直流傳下來的語言，如果斷掉，族群文化也會受衝擊，就像客家話也是客家文化傳承的重要關鍵，大家也難以想像布袋戲不用台語演出。

蘇貞昌說，在他小時候政府限制不能說台語，一旦在學校說出台語，就會被罰洗廁所，可現在母語未被限制，卻變成大家不愛說。

他表示，今天透過接見，就是要讓全國學生、老師、家長都知道，好好保存、傳承母語是大家的責任，母語傳承不能中斷，無論台語、客家話、華語、原住民各族族語都要持續說，避免族群文化受衝擊。

蘇貞昌也提醒，過去母語保存常靠演講比賽，但學生參與演講比賽，有時候「演」勝過「講」，未必真的了解母語，這類情形必須避免。（編輯：林興盟）1110216