朝野協商 立法院新會期25日開議

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（中央社記者范正祥台北18日電）立法院長游錫堃今天主持朝野黨團協商，各黨團同意2月25日開議，舉行第10屆第5會期第1次會議。

立法院本會期自2月25日起，每週五及次週二視為一次院會。朝野黨團協商決定，2月25日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢順序依民眾黨團、國民黨團、民進黨團、時代力量黨團的順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間的順序及人數，均依例授權議事處辦理。

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另外，本會期程序委員會依政黨比例由民進黨團推派10人、國民黨團推派7人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人代表組成，名單於3月10日中午12時前送至議事處彙整，名單送交議事處後即不予更換。

游錫堃上午召集朝野黨團協商第10屆第5會期開議日相關事宜，包括時代力量黨團總召邱顯智和民眾黨團總召邱臣遠都表達希望儘早開議，國民黨團總召曾銘宗具體建議2月25日開議，民進黨團總召柯建銘也支持25日開議。（編輯：謝佳珍）1110218