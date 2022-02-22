外交部遺憾中國制裁美軍工業 持續促請美軍售台灣

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）中國外交部宣布制裁參與對台軍售的洛克希德馬丁、雷神兩家美國軍工企業，外交部今天深表遺憾，並說明台灣將持續促請美國政府軍售。

外交部今天舉行例行記者會，歐江安回應媒體提問時表示，台灣努力維持台海和平穩定，面對中國軍事威脅，台灣政府有責任保衛台灣人民安全，台灣將持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」對台履行安全承諾，持續出售台灣防禦所需武器。

美國國防安全合作署（DSCA）7日宣布，批准對台1億美元軍售，中國外交部發言人汪文斌21日表示，中國政府決定依據「反外國制裁法」，對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon Technologies）兩家美國軍工企業實施反制。

歐江安今天在記者會上強調，美國提供台灣的防衛性武器有助捍衛台灣的民主自由體制，確保台海安全及印太區域和平穩定。

任內曾促成多項美國對台軍售的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計於下週三訪台，外交部表示，對蓬佩奧訪台非常感動也期待已久，蓬佩奧來訪印證台灣議題在美國有跨黨派高度共識，美方不分黨派對台灣的支持都是堅若磐石。

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蓬佩奧預定3月2日到5日訪問台灣，規劃在3日會晤總統蔡英文，4日參加遠景基金會會議，會議採閉門方式不公開轉播，將於會後安排記者會對外說明。

歐江安表示，蓬佩奧政治經驗與資歷豐富，蓬佩奧來訪展現台美全方位友好夥伴關係，台灣議題在美國有高度共識，無論在行政立法部門都獲得跨黨派支持，美國是具有高度民主素養與成熟穩健的民主國家，蓬佩奧訪台，印證美國政府不論黨派對台灣的支持與安全承諾都是堅若磐石。（編輯：楊蘭軒）1110222