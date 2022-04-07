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綠屏縣長初選周春米勝 莊瑞雄：祝福她、協助她

2022/4/7 13:11（4/7 16:36 更新）
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民進黨屏東縣長初選由立委周春米勝出，競爭對手莊瑞雄（前）7日表示，不會因為一場初選，打擊自己對屏東貢獻的意志；也恭喜周春米，會祝福她、協助她，努力拚選戰。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月7日
民進黨屏東縣長初選由立委周春米勝出，競爭對手莊瑞雄（前）7日表示，不會因為一場初選，打擊自己對屏東貢獻的意志；也恭喜周春米，會祝福她、協助她，努力拚選戰。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月7日
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）民進黨屏東縣長初選落幕，三強之爭最後由周春米勝出。競爭對手莊瑞雄今天表示，不因為初選打擊自己對屏東貢獻的意志；恭喜周春米，會祝福她、協助她，努力拚選戰。

立委莊瑞雄今天在東港服務處接受媒體訪問指出，不論大大小小選舉都有人輸贏，這是一場非常精采的初選，恭喜周春米勝出，雖然結果與答案不及預期的目標，但不會因為一場初選，打擊自己對屏東貢獻的意志。

對於周春米勝出，莊瑞雄說，祝福她、協助她，努力拚戰，這也是民進黨的傳統價值。民主政治就是願賭服輸，初選落幕後，失敗的人就恭喜、獲勝的人要更努力，這才是屏東人的期待，也是黨內初選真正的意義。

莊瑞雄也感謝支持者，「讓屏東更超越」是一直以來的目標，感謝一路上陪伴的好朋友跟團隊，會繼續更努力答謝鄉親支持。（編輯：孫承武）1110407

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