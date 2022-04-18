評估時力參選新竹市長 邱顯智：積極尋求適合人選

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（中央社記者王揚宇台北18日電）目前仍在評估是否參選新竹市長的時代力量新竹市黨部主委、立委邱顯智今天受訪證實，黨中央提名小組希望各地黨部今天提出縣市首長參選人選，但新竹市目前局勢未明朗，他會繼續尋求最適合人選。

邱顯智也說，他已跟多名黨外人士接觸，包括大學校長或教授等，而在黨內，人才也很多，例如前立委黃國昌如果有意願的話，也是適合人選。

時代力量地方公職人員選舉提名小組近日發通知給各地方黨部主委，希望各地方黨部就所屬選區中，是否有參選直轄市長、縣市長、鄉鎮市長等人選，並於18日以前回覆，如果沒有在時限內主動向中央黨部表達意願者，提名小組即啟動徵召程序。

邱顯智今天接受中央社記者訪問時指出，確實收到這項通知，就新竹市長人選這部分，考量民進黨、國民黨的人選未定，且政治局勢瞬息萬變，他很難在規定日期前提交人選，也覺得應該保有最大彈性空間，不應該設定硬性日期，把自己框死。

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邱顯智強調，作為時力新竹市黨部主委，除了要力拚現任的3位議員能連任成功，這次在南區也推出新人陳鶴文選議員，希望這4席都能當選。

外界視邱顯智為角逐新竹市長的熱門人選，他說，「功成不必在我，但成功必定有我」，自己當然會繼續評估，但也會在黨內、外找人才。對外，他遍訪群賢，包括有新竹在地某大學的校長、教授等；對內，例如前時代力量黨主席黃國昌如果有意願的話，也是非常適合的人選等。（編輯：郭無患）1110418