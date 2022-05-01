賴清德：偏鄉醫療不足 盼牙醫共同守護民眾健康

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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統賴清德今天說，在資源配置上面，偏鄉口腔醫療服務恐怕仍有不足；他期許牙醫師持續精進兒童、身心障礙者及偏鄉地區口腔醫療服務，共同為守護民眾口腔健康努力。

賴副總統傍晚前往台中出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會第14屆第3次會員代表大會暨40週年慶」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

賴副總統表示，總統蔡英文下午前來時，已經帶來大家期盼已久的好消息，亦即，口腔健康司將在5月4日掛牌。除了蔡總統捎來好消息，總統、副總統參加大會，最重要意義就是要向大家表示感謝，謝謝大家40年來在台灣各個角落，提供給民眾最好的口腔醫療服務。

賴副總統說，一如稍早衛福部長陳時中所言，口腔健康司的成立，是希望能夠把每分錢都用在刀口上，給予民眾最好的健康服務。

賴副總統指出，聯合國世界衛生組織已經提出，口腔健康是2030年全民健康覆蓋的重要議題。他希望牙醫界在3個方向持續精進，首先是兒童口腔健康，台灣12歲兒童恆齒齲蝕指數（DMFT index），2012年是2.5顆，2020年降到2.01顆。但是，跟全世界189國的平均1.67顆相比，台灣還有努力的空間。

賴副總統表示，第二是持續提供臥病在床、行動不便的老弱婦孺、身心障礙者口腔衛生醫療服務，因為這代表的是人權。

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賴副總統指出，第三是偏鄉的口腔醫療服務。要做到每個鄉鎮都有口腔醫療服務很難，在資源配置上，偏鄉恐怕仍有不足。口腔健康司5月4日正式掛牌，希望大家能夠一起努力，不管是未來口腔醫療人才的培育，或醫療資源的配置，都能夠達到更好目標，一起完成世界衛生組織所揭櫫的目標。

賴副總統強調，口腔健康不僅牽涉到口腔的健康本身，如果沒有照顧好，產生牙周病，或者是牙齦、口腔各種疾病，對心血管或新陳代謝也將產生很大威脅；他期許與全聯會合作，共同為守護民眾口腔健康努力。（編輯：蘇志宗）1110501