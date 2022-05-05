政院通過首部國家人權行動計畫 盤點8大議題

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過台灣首部「國家人權行動計畫」，盤點出居住正義與數位人權等8大議題，要強化人權保障機制；行政院長蘇貞昌會中則說，台灣最美麗的風景除了人之外，更重要的是「人權」。

法務部出席行政院會後記者會時指出，首部國家人權行動計畫由行政院政務委員羅秉成及林萬億共同邀集政府機關、民間團體、專家學者召開多次會議，耗時4年共同完成，執行期間將自今年起至2024年。

8大人權議題包含強化人權保障體制、人權教育、平等與不歧視、強化生命權保障、居住正義、氣候變遷與人權、數位人權，以及難民權利保障。

法務部指出，強化人權保障體制部分，行政院將成立人權專責單位，由上而下整合跨公約、跨部會的人權業務；人權教育部分，則將建立人權教育監測與成效評估機制，改善人權教育重量不重質的問題；平等與不歧視部分，制定綜合性平等法，徹底解決禁止歧視規定散見於各項法規的現況。

生命權保障部分，就青少年自殺和交通意外事故死亡提出解決對策；居住正義部分，全面研議及盤點居住權保障政策，完備相關法規及措施；氣候變遷與人權部分，則是修正溫室氣體減量及管理法，並將名稱修正為氣候變遷因應法。

至於數位人權，計畫指數位與網路性別暴力案件層出不窮，為杜絕此類案件，行政院立即修正刑法、性侵害犯罪防治法等相關法規，並強化被害人保護服務措施；而難民權利保障部分，則是將難民庇護機制法制化，明確相關申請程序。

法務部說，這個計畫特別關注的群體包含原住民族、LGBTI、遊民、外籍移工、老人、婦女、兒童、身心障礙者、難民等欠缺足夠法律與社會資源保障或被邊緣化的群體，將以務實態度深入各議題核心，採取具共識且可行的行動。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中表示，政府提出首部國家人權行動計畫，這是台灣在人權發展上又一重要里程碑，這代表台灣不只願意承諾並自主履行國際人權公約的義務，更展現願意檢討改善不足之處，積極回應國際社會與民意反映，讓台灣人權標準不斷提升。

他表示，有人說「台灣最美麗的風景是人」，但除了「人情味」，其實更重要的還有「人權」。

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蘇貞昌說，他替美麗島事件辯護時，只是個年輕律師，站在軍事法庭上為了民主自由、為了捍衛台灣的人權而辯護，在戒嚴時期大逮捕後的肅殺氛圍下，為了讓台灣更前進，他選擇站出來，這是對人權的堅持，對這片土地的感情，也是對這個國家理想的憧憬。

兩公約第3次國家報告國際審查會議將於9日至13日展開，蘇貞昌表示，為確保國際審查委員得以與政府機關、民間團體充分溝通、交流，完成國家報告的結論性意見與建議，政府將爭取以實體會議方式審查，也請各有關部會做好充分準備。（編輯：蘇志宗）1110505