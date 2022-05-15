教宗方濟各主持封聖大典 台灣大使李世明出席

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（中央社記者游凱翔台北15日電）教宗方濟各今天在梵蒂岡主持封聖大典，共有10名新聖人。外交部駐教廷大使館晚間表示，大典是自2020年初疫情爆發以來，教廷在梵蒂岡舉辦的最大型教會活動，台灣駐教廷大使李世明受邀出席。

外交部駐教廷大使館晚間發布新聞稿表示，教宗方濟各上午10時在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持封聖大典，受封的10名聖人，生前分別在傳教、關懷弱勢與青年、爭取宗教自由與捍衛真理正義等不同層面與領域，為人類做出許多貢獻。

受封聖人包括在非洲傳教、促進跨宗教交流的法國神父富高（Charles de Foucauld），面對集權政府迫害仍堅持信仰與真理、不幸在德國集中營遭殺害的荷蘭神父布蘭馬茲（Tito Brandsma）等。

外交部指出，今天的大典是自2020年初疫情爆發以來，教廷在梵蒂岡舉辦的最大型教會活動，共有教廷部會首長、教會高階神職人員、駐教廷外交使節團、各地教友約2萬人參加。

外交部說，受封聖人所屬國家義大利、法國、荷蘭、印度有派代表團出席，其他國家均由駐教廷大使代表參加，包括台灣駐教廷大使李世明；但受疫情影響，參加封聖典禮的教友人數與使節團成員，均僅為以往封聖典禮的半數。

外交部提到，方濟各近來深受膝傷所苦，乘車抵達會場，未使用輪椅且在禮官攙扶下，緩步前往祭台主持彌撒大典；方濟各全程多以坐姿主持大典，儀式包括進堂、聖祭、領聖體等各項禮儀，大會期間並介紹聖人生平事蹟，全程歷時2小時結束，儀式莊嚴隆重。

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方濟各在證道時，期勉大家能效法10名新聖人無私奉獻的精神，積極以喜樂的態度迎接天主的期待，每天能以具體行動回應，「除了在日常生活深入了解耶穌對我們無私的愛，更應常問，自己能為別人做些什麼」。

外交部說明，封聖大典是天主教會非常重要且意義非凡盛會，一名天主教徒要被封聖，首先要成為尊者（Venerable），然後成為真福品（Blessed），最後封聖（Canonization）榮列聖品，並將姓名正式登錄聖人名冊，被天主教徒視為楷模而加以禮敬，封聖需要經過極其漫長審核和評估過程。（編輯：蘇志宗）1110515