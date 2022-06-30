台灣性別平權表現佳 陳菊：過程血淚會持續追求平等

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（中央社記者陳俊華台北30日電）人權會主委陳菊今天說，台灣在性別表現上是亞洲第一，包括同婚合法、女性國會議員逾4成、通過跟騷法等，但權利不會從天上掉下來，過程有很多血淚，人權會將持續追求性別平等的社會。

國家人權委員會今天舉辦「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」第四次國家報告獨立評估意見發表會。

身兼人權會主委的監察院長陳菊致詞表示，這是人權會成立以來，首次針對CEDAW國家報告提出獨立評估意見，為廣泛搜集各界意見，人權會舉辦2場專家諮詢會議，7場民間團體焦點座談、3場機關座談以及3場審查會議。

陳菊說，撰寫過程中除彙整婦女權益問題，也就國家報告不足的部分與行政院、司法院深入討論，釐清政府為了落實CEDAW的策進作為有哪些困難；希望獨立評估意見有助於讓11月底的國際審查委員，更清楚了解台灣婦女權益、性別平等發展現況。

陳菊指出，這次獨立評估意見聚焦在前3次國際審查委員都提到、但尚未全面改善的議題，也會針對新興議題，例如疫情、數位性別暴力、對婦女權益影響等。

她說，台灣在性別表現上是亞洲第一，2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法國家、2020年時女性國會議員比例突破4成，今年6月實施跟蹤騷擾防制法等，都是非常進步的成就。

陳菊表示，權利不會從天上掉下來，背後有很多民間力量、政府部門共同努力。回顧台灣婦女權益發展，其實有很多血淚、辛苦，1993年鄧如雯殺夫案震驚社會，進而打破法不入家門、清官難斷家務事的傳統觀念，促成家庭暴力防治法通過。

陳菊指出，生前積極推動婦女參與政治的彭婉如，在1996年不幸遇害，催生性侵害犯罪防治法立法；2000年「玫瑰少年」葉永鋕逝世，促成性別平等法通過，2010年高雄市首次舉辦同志遊行時，當時她以高雄市長身分公開呼籲「相愛是人權」，承諾高雄要成為有人權、溫暖的城市。

陳菊說，今天她要代表人權會向民眾、國際承諾，人權會是國家的良心，台灣是有人權、邁向人權，願意不斷改善、進步的溫暖國家，並會持續追求性別平等的社會。

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監委紀惠容表示，政府在疫情下採行的各樣因應措施，應具有性別敏感度，應特別關注不利處境婦女的多重困境；在平衡婦女工作及家庭生活方面，建議政府應研議提高育嬰留職停薪期間所得替代率；對於未能受勞動基準法保障的家事移工，政府應積極研議以法律保障家事移工的薪資、工時、休假等勞動條件。

監委高涌誠說，針對未經同意在網路散布成人性私密資料，建議立法院及行政院應加速完備法制，以逐步消除數位性別歧視及暴力；對於兒童或心智障礙、女性移民移工等弱勢性侵被害人的訴訟權益，建議政府改善司法詢問員及通譯制度。（編輯：翟思嘉）1110630