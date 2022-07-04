林佳龍推6大治理方向 盼帶動台北新文化生活運動

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（中央社記者葉素萍台北4日電）爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天持續推出首都願景「文化治理篇」，他提出6大治理方向，盼帶動台北新文化生活運動，其中包括，召開大型台北城市文化會議、以文化為題制訂台北主題年、勾勒「首都文化生活十字軸」。

林佳龍今天透過臉書持續發表「首都願景的12門課－文化治理篇」。他認為，文化是城市發展過程中，最該被首長重視的面向。

林佳龍認為，首長應致力於提高城市文化預算比例，並能察納民間的意見，制定寬廣的文化政策。以台北市預算一年約1700億來算，假如多提撥1%的預算用於文化上，每年首都可增加17億的預算。然而，若要以文化作為城市治理的主體，每年增加17億的預算，也是杯水車薪。唯有提高全體行政部門的文化觀念及預算，才能逐漸達成文化治理的目標。

林佳龍提出，都更有文化、對話有文化、空間有文化、內容有文化、教育有文化及交流有文化的六大治理方向，盼帶動台北新文化生活運動。

他主張，台北都市轉型的過程，強調文化先行的基本觀念；召開大型「台北城市文化會議」及週邊活動、並以文化為題制訂台北主題年。

林佳龍說，每年為台北市制定以文化為名的城市主題年，辦理相關文化活動。例如：「台北文學年」、「台北音樂年」、「台北電影年」、「台北表演藝術年」、「台北美術年」等，文化將不間斷地循環整座城市。

林佳龍勾勒「首都文化生活十字軸」，從最北的北投到最南的文山；從最西的萬華、大稻埕到最東的南港延伸。以人文歷史為縱深，由點到線至面，串聯台北舊城街區到新創基地。

他認為，台北市政府應與文化部「文化內容策進院」交流合作，擴大首都文化內容的投資；也應致力結合最新科技技術，發展元宇宙的文化內容。除了成立「文化投資基金」，提供「做夢基金」，從種子輪、天使輪開始投資創意生成，另設立「創作人才基金」投資創作人，支持保護獨立創作泉源。

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林佳龍說，面對數位時代，台北市政府登錄的有形與無形文化資產應全面數位化。除建立台北元宇宙，並且提供所有市民擁有虛擬市民身分，使之可在台北元宇宙中利用所開放資源展現創意，甚至進一步思考提供國外人才虛擬文化身分的可能性。

他也認為，現有具國際能量與識別度的節慶活動，應擴大至盛會城市的思維，帶動文化交流及觀光價值。如文化代工的「白晝之夜」轉型為「光之博覽會」、「台北藝術節」若能攜手其它城市，以亞維儂、外亞維儂形式轉型為「國際表演藝術節」等，爭取國際節慶主辦權。（編輯：翟思嘉）1110704