花敬群批放棄居住正義 北市府：社宅興建數多於中央

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（中央社記者賴于榛、陳怡璇台北14日電）內政部次長花敬群今天指出，從2020年至今的2年半，台北市政府新增社宅數量僅1000戶左右，幾乎已經放棄台北市長柯文哲初上任時的居住正義理想與目標，嚴重對不起市民。

台北市政府發言人陳智菡指出，台北市興建完成及興建中加上規劃中社宅已有2萬429戶，輾壓中央的2949戶，而且2949戶中的2907戶是世大運選手村，也是台北市蓋的，請問中央的居住正義落實在哪裡？「一個不及格的學生在質疑第一名考不好？」

陳智菡表示，柯文哲團隊從來沒有放棄居住正義的理想。北市府同時間要維持一萬戶開工興建，人力已經非常緊繃，預算與用地也要考量，且北市的社宅許多都已提供民眾居住使用，住宅管理也需要人力物力維護。

陳智菡說，中央蓋的戶數少，對居住正義只剩下蒼白的想像，難怪花敬群會如此發言。

花敬群今天在臉書指出，近3年來，台北市政府幾乎已經放棄為市民興建社會住宅，從2020年至今，台北市政府新增加的社宅數量僅1000戶左右，這個成績在六都推動社宅的排名已是後段班。

他說，若與2016年至2019年市府共推動約1.1萬戶相比，台北市政府幾乎已經放棄柯文哲初上任時的居住正義理想與目標，更糟糕的是，少了社宅政策的北市府，完全沒有新政策與目標來銜接，只剩下不斷空轉與政治口水。

花敬群說，中央在國家住都中心成立後，即刻啟動全面銜接社宅興建的任務，從2020年迄今，在全國各縣市新增超過1.7萬戶社宅，今年下半年尚有1萬戶以上要推動，案件也持續準備中；昨天他到台南市為300戶的開南安居社宅動土，明天（15日）要去高雄為440戶的鳳翔安居社宅開工，都是民眾期待的事。

他表示，中央從未少稱讚柯市府首任的社宅成績，但柯市府第2任對居住政策的做法，嚴重對不起台北市民，且除了直接興建社宅有這問題，柯市府在包租代管社宅的推動也是虎頭蛇尾，「台北市首都團隊的居住政策在哪裡？」（編輯：蘇志宗）1110714