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台南市開南安居社會住宅動土 114年完工

2022/7/13 11:40
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（中央社記者張榮祥台南13日電）內政部與國家住宅及都市更新中心在台南市南區規劃的「開南安居社會住宅」今天動土，預定投入新台幣13億元興建300戶，民國114年下半年完工。

台南市長黃偉哲、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修、國家住都中心執行長黃景茂等人，今天共同主持「開南安居社會住宅」動土典禮，完工後將提供價格低廉、品質良好的居住選項，讓年輕人有更多元的選擇。

黃偉哲指出，實現居住正義及減少房地產炒作是政府一貫目標，台南自有房屋比率相當高，但仍有許多在地或從北部南漂的年輕人需要安身立命之處，因此，社會住宅開闢刻不容緩；在他市長任內辦理的第一處社會住宅，明年完工。

黃偉哲表示，開南安居社會住宅位於都市中心，適合創業或就業的年經人居住。開南安居社會住宅預定興建300戶，總經費13億元，這是南區第一處社會住宅。

開南安居社會住宅鄰近鹽埕圖書館、開南公園、觀光工廠及學校等，與市區連結，藝文氣息濃厚，交通便利，預定114年下半年完工。

台南市政府發布新聞稿指出，市府以多元方式和中央攜手合作，多管道取得台南公宅；目前規劃興建中的台南公宅已達7000戶，110年有4案公宅動工，包括小東路北側公宅、精忠二村更新案、二空新村A區更新案、新都安居，將可提供1178戶只租不售台南公宅；今年預定動工社會住宅戶數也達1554戶。（編輯：張芷瑄）1110713

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