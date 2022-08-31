柬埔寨打工陷阱頻傳 立委促解決青年就業困境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，許多台灣青年因低薪困境才遠赴東南亞，卻成為詐騙集團肥羊，要求政府積極與東南亞國家建立共同打擊犯罪協議、加強網路巡邏及反詐騙宣導，並檢討解決就業問題。

民眾黨團總召邱臣遠今天偕黨籍議員參選人舉行「青年陷窘境，低薪沒未來是詐騙案氾濫元凶」記者會。

邱臣遠表示，主計處統計7月份失業率3.78%，創8個月新高，勞動部也統計，25歲以下青年就業者，逾半數月薪不到3萬元，而農委會日前公告職缺要求農業相關科系碩士畢業，但起薪只給2萬9640元，質疑政府是青壯年低薪的始作俑者。

邱臣遠表示，台灣青年陷入「四不一沒有」，分別是找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房且沒有未來，所以許多人為求翻身遠赴柬埔寨，卻成為詐騙集團肥羊。

邱臣遠指出，受困在柬埔寨的台灣人多由台商、跨國組織和在野黨立委營救，反映政府營救民眾不力。

邱臣遠表示，目前仍有300多人受困海外，要求相關部會檢討人力配置及處理機制，儘速救人並與國內外民間組織、海外僑民及台商合作；各部會也應檢討約聘雇及臨時人力薪資，帶頭解決青年就業問題。（編輯：翟思嘉）1110831