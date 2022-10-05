挖角風波 沈慧虹：所說每句話都可接受考驗

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前）5日表示，有關近日挖角風波，她已在臉書上還原真相，並多次說明，加上柯文哲也已承認是挖角非求官；造謠一句話，闢謠要花很多力氣，希望惡質選風趕快停止。中央社記者郭宣彣攝 111年10月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，針對近日的挖角風波，台北市長柯文哲已承認是挖角非求官；公務員的訓練就是謹言慎行，她所說每一句話都可接受考驗。

沈慧虹今天舉行交通政見記者會，會後接受媒體聯訪指出，有關近日挖角風波，公務員所受訓練是謹言慎行，所說皆可受考驗，她已在臉書（Facebook）還原真相，並多次說明，昨天柯文哲也已承認是挖角非求官。

沈慧虹說，在地方上，遇到民眾都向她反映此事；造謠一句話，闢謠要花很多力氣，希望惡質選風趕快停止。

對於前新竹市長林智堅今天發文為沈慧虹抱不平，沈慧虹表示，7年前接受林智堅邀請到新竹市工作，便愛上這座城市，過去都是一群人團隊合作完成任務，新竹是她的家，盼繼續為新竹打拚。

沈慧虹說，面對柯文哲的邀請，她都婉拒，她與林智堅是戰友、是夥伴，她與柯文哲的會面、通話情況，當時她也都轉達給林智堅。

她表示，民眾黨竹北市長參選人林冠年涉酒駕，民眾黨新竹市長參選人高虹安切割，可見民眾黨碰到事情總是顧左右而言他，先混淆視聽接著切割。

沈慧虹指出，高虹安遇到問題，應該要說清楚、講明白，不要迴避媒體及民眾的疑問。（編輯：戴光育）1111005