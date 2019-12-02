工研院：台灣發展再生能源勢在必行 應具5關鍵

工研院院長劉文雄表示，台灣能源有98%仰賴進口，發展再生能源是不得不做的事情。中央社記者鍾榮峰攝 108年12月2日

（中央社記者鍾榮峰新竹2日電）工研院院長劉文雄表示，台灣能源有98%仰賴進口，發展再生能源是不得不做的事情。他認為，台灣發展再生能源應具備5大關鍵，包括應有全民共識與延續性的政策等。

工研院今天舉辦永續能源科技之旅，安排媒體與工研院一線工程師面對面，了解工研院在再生能源方面的努力與技術發展。

劉文雄說，再生能源是國際趨勢，國際大廠已陸續開始要求下游的供應鏈廠商使用綠電，台灣若不發展再生能源，恐影響產業發展。

對於台灣發展再生能源，劉文雄認為應具有5大關鍵，首先是要掌握國際趨勢，第2是發展再生能源不能靠單打獨鬥，要有全民共識，第3是再生能源有其先天性限制，要勇於克服再生能源供電間歇性的技術挑戰。

第4是要有延續性的再生能源政策，劉文雄表示，發展再生能源不是只1、2年，政策要有一致性，第5是發展再生能源要產、學、研與政府一同努力。

工研院今天展示包含太陽能模組回收、設計、測試、發電與儲能系統全方位解決方案。瞄準未來太陽能模組回收商機，工研院除開發太陽能模組資源化技術，打造太陽能模組回收示範線，並邀集20多家廠商共組台灣太陽能模組資源化產業聯盟。

工研院還以熱塑型材料，取代傳統使用的熱固型材料，開發出易拆解的太陽能模組。工研院開發出的染料敏化電池技術，只要3根蠟燭的燭光亮度，在室內一樣能夠發電。

為配合推動再生能源，工研院建立太陽光電測試實驗室，提供具國際標準的在地太陽光電檢測服務。工研院還開發可動態重組與自我調節的電池陣列系統，讓新舊電池可以互相搭配，延長壽命，已與致茂等業者合作。（編輯：楊凱翔）1081202

循環經濟當道，瞄準未來太陽能模組回收商機，工研院開發太陽能模組資源化技術。中央社記者鍾榮峰攝 108年12月2日