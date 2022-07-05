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華碩發表電競手機ROG Phone 6 升級散熱系統

2022/7/5 21:29（7/5 21:41 更新）
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華碩旗下電競次品牌ROG玩家共和國5日發表新電競手機系列ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro，搭載全新散熱系統，可對應不同遊戲時長，為處理器降溫。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年7月5日
華碩旗下電競次品牌ROG玩家共和國5日發表新電競手機系列ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro，搭載全新散熱系統，可對應不同遊戲時長，為處理器降溫。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年7月5日
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（中央社記者吳家豪台北5日電）華碩旗下電競次品牌ROG玩家共和國今天發表新電競手機系列ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器、6.78吋螢幕，將於7月7日開放預購。

華碩發布新聞稿表示，全新GameCool 6散熱系統為ROG Phone 6亮點，高達6層散熱設計，可對應不同遊戲時長，為處理器降溫；內建6000mAh超大容量電池，支援65W快充變壓器。

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ROG Phone 6配備獨家按鍵AirTrigger 6，擁有「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」3種感應模式，支援超過20種遊戲手勢。配件空氣動力風扇6搭載致冷晶片及扇葉，安裝後直接覆蓋發熱區降溫，由手機供電無線使用。

此外，以往曾購買ROG Phone的消費者，預購ROG Phone 6 Pro加碼送限量「後置幻視螢幕NFT（非同質化代幣）」，可用於手機後置幻視螢幕的動畫；NFT藏有6個特殊款，指定期間內持有者可獲得2023年ROG Phone新機，或享有優先參加ROG Phone實體活動資格。（編輯：林興盟）1110705

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