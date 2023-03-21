宏碁集團進軍智慧城市展 展示低碳解決方案

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（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁集團打造多元事業引擎，旗下宏碁智通、安圖斯科技、智頻科技、建碁及渴望園區等子公司，將於3月28日至31日參與2023智慧城市展，展出低碳淨零、智慧城市相關解決方案。

宏碁董事長陳俊聖透過新聞稿指出，宏碁集團響應永續目標，隨著生活型態的轉變，在現有的業務及新事業中進行創新，持續將觸角延伸到全新領域，並透過旗下子公司推動多元化智慧城市解決方案，堅守對永續發展的承諾。

宏碁智通為智慧路邊停車品牌，全台市占率達9成，為適應複雜的路側環境，推出更多元的前端設備，包含中位/高位攝影、簡易版停車柱，均搭配非現金繳費機使用。

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智頻科技投入各項智慧儲能解決方案開發，今年展出工業儲能系統及家用儲能系統等2大類別產品。工業儲能系統包括100度電的儲能機櫃與電池模組，適用大型工廠、商業用戶；家用儲能系統為1度電的可攜帶式儲能設備、10度電與15度電家用儲能設備，可滿足家庭、露營及旅遊需求。

另外，宏碁旗下渴望會館為全國首家民營金級環保旅館，此次參與環保署淨零綠生活智慧城市展，展出ESG（環境保護、社會責任、公司治理）行動計畫，包含在渴望園區內執行造林計畫及太陽能發電推廣等，響應集團永續策略。（編輯：潘羿菁）1120321