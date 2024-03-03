筑波大學校長：AI可減少抗癌藥物研發時間成本

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（中央社記者許秩維台北3日電）人工智慧（AI）的興起對各領域影響深遠，日本筑波大學校長永田恭介受邀到台灣大學椰林講座演講時提到，AI將有助於減少抗癌藥物研發的時間與成本，加速開發期程。

台大今天發布新聞稿指出，台大新設置椰林講座，邀請國內外具有卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講，以拓展師生的國際視野，3月1日邀請國際知名生物學專家、日本筑波大學校長永田恭介發表演說。

永田恭介自2013年起擔任日本筑波大學校長至今，並於2019年起兼任日本國立大學協會會長；永田恭介的研究領域涵蓋病毒學、分子生物學和結構生物化學，早期專注於癌症細胞生命週期的研究，特別是DNA複製時期。

永田恭介以病毒為材料，發現細胞中參與病毒DNA複製的重要因子，接著發現腺病毒只有在宿主細胞中，才能完成DNA複製，並產出新的病毒，他也透過生物化學與分子生物學的技術，找到參與病毒DNA複製的關鍵因子。

永田恭介表示，抑制DNA複製可以阻止癌細胞增生，為開發此類藥物，他以流行感冒病毒感染酵母菌，再透過生化分生的實驗，鑑定出參與病毒DNA複製的酵母菌蛋白質，再純化解析這些蛋白質的結構，成功開發抑制病毒DNA複製的藥物。

在研發藥物的過程中，永田恭介認為，目前最大的瓶頸就是病毒抗藥性，他期待透過AI的幫忙，預測病毒突變，篩選最適合的候選蛋白質，有助於減少抗癌藥物研發的時間與成本，加速藥物的開發期程。（編輯：管中維）1130303