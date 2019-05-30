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嘉縣議員秀11隻野狗逛街照片 籲政府積極作為

最新更新：2019/05/30 17:06
嘉義縣議會30日召開臨時會，國民黨籍嘉義縣議員王啟澧拿出一張大批野狗在「逛大街」照片。他說，嘉義縣水上、太保、布袋、中埔等處都有嚴重野狗問題，影響交通及鄉親安全，政府應有積極作為因應。（王啟澧提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月30日
嘉義縣議會30日召開臨時會，國民黨籍嘉義縣議員王啟澧拿出一張大批野狗在「逛大街」照片。他說，嘉義縣水上、太保、布袋、中埔等處都有嚴重野狗問題，影響交通及鄉親安全，政府應有積極作為因應。（王啟澧提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月30日

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）彰化縣日前一名高中生騎車被野狗追而摔成重傷，無獨有偶，嘉義縣議員王啟澧今天在議會臨時會秀出一張多隻野狗在街道照片，他認為政府若無積極作為，以後街上可能狗比人多。

嘉義縣議會今天召開臨時會，王啟澧秀出一張11隻野狗在「逛大街」照片，他說，嘉義縣水上、太保、布袋、中埔等鄉鎮市都有嚴重野狗問題，目前作法是野狗結紮後原地放回，有侵犯性的用精準捕捉，但野狗有時會因生理狀況而出現攻擊人行為，實在很難預測。

王啟澧指出，自己也是愛狗人士，不是要對野狗做不人道處理，但野狗為患，已嚴重影響交通及鄉親安全，縣府相關單位應積極因應。

野狗問題也引起其他議員關注，有議員認為民雄鄉的動物收容所空間不足，建議縣府可向台糖承租土地安置並成立捕狗大隊。還有議員說自己曾被野狗咬到，建議政府要為流浪狗編號，讓餵養流浪狗的人負責管理。

還有縣議員指布袋鎮民眾養狗要看顧魚塭，但大都認為狗結紮後就不會吠叫和看顧魚塭，因此帶狗結紮意願不高，這觀念不正確，縣府要加強宣導結紮重要性。

嘉義縣長翁章梁說，政府目前規定不得對流浪動物進行安樂死，現行採精準捕捉，有傷人、追人的野狗才會捕捉；狗的結紮工作一定要做，抓狗工作很專業，正評估成立專業捕抓單位。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，目前除加強重點區域流浪犬貓絕育工作外，為避免動物收容處所爆量，家畜所持續與各鄉鎮公所清潔隊合作，僅收容具攻擊性或咬人追車等造成安全危害的犬隻，若發現符合捕捉原則犬隻，可向所在地公所清潔隊通報。（編輯：翁翠萍）1080530

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