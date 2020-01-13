寓教於樂體驗開車 台中兒童交通安全教育館啟用

（中央社記者趙麗妍台中13日電）中華車會與麗寶國際賽車場合作打造「兒童交通安全教育館」，透過實際體驗讓兒童認識道安知識，台中市交通局長葉昭甫表示，希望以寓教於樂方式，讓兒童學習交通安全知識。

中華車會與麗寶國際賽車場合作打造的「兒童交通安全教育館」今天開幕，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童，交通部政務次長黃玉霖、道路交通安全督導委員會組長徐台生、台中市交通局長葉昭甫等人出席。

中華車會理事長陳志鴻表示，兒童道安意識逐漸受到重視，國際汽車聯盟在各國推動「safe walk to school」，關心孩童用路安全，藉由設置兒教館，也可讓校園安全的範圍推廣到用路安全。

黃玉霖表示，兒童交通安全是交通部目前重要的施政重點；葉昭甫也說，兒童一旦發生交通事故，常造成永久傷殘或死亡，因此以寓教於樂方式，讓兒童學習交通安全知識，教導交通秩序、禮讓及尊重行人等生活常規。

「兒童交通安全教育館」主題為兒童交通安全教育宣導，主要以5歲到9歲的兒童及家長為對象，館內引進歐盟認證的兒童小汽車，結合各國元素的道路安全課程，讓兒童透過實際體驗，認識道路號誌、標誌以及標線等交通安全基本知識。（編輯：洪學廣）1090113