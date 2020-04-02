苗栗首辦親子公園工作坊 兒童參與設計

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府水利處今天首次舉辦「親子公園參與設計工作坊」，邀通霄鎮、苑裡鎮家長和小朋友，透過黏土、紙板等素材，參與苑裡親子公園規劃與設計，打造屬於自己的公園。

「親子公園參與設計工作坊」在國立苑裡高級中學旁舉辦，苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，這是苗栗縣政府首次在建造親子公園初期，引入公民參與設計理念，邀在地鄉親與小朋友，共同規劃兒童遊憩場域。

鄧桂菊說，參與式設計工作坊「以孩子當主題」，透過黏土、紙筒、繩子、木材與紅磚等素材，讓家長與小朋友發揮想像力，發掘最貼近孩子們身心發展與遊戲需求項目，再轉譯成果為親子公園建造素材，打造符合孩子們需要的遊憩空間。

水利處表示，苗栗目前已有大型親子公園「貓裏喵親子公園」、「獅山親子公園」，預計民國110年完成第3座苑裡親子公園，用地面積約0.77公頃，以在地特色「藺草」為主題，初步規劃草帽攀爬場、煙囪滑梯、樹屋與地景遊戲場等設施。

苑裡親子公園經綜合各方建議，除遊樂設施，還包含人行道廣場、景觀植栽、夜間照明及安全監視等公共設施，總經費約新台幣3000萬元，預計將成為苗栗海線地區最大型親子公園。（編輯：李明宗）1090402