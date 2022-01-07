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彰化縣一週撲殺12萬隻雞 加強禽流感防疫

2022/1/7 19:14（1/8 00:06 更新）
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彰化縣動物防疫所人員7日前往芳苑鄉1處雞場，撲殺4萬4922隻蛋中雞；彰化縣一週內已有3處雞場檢出禽流感，近12萬隻雞遭撲殺。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月7日
彰化縣動物防疫所人員7日前往芳苑鄉1處雞場，撲殺4萬4922隻蛋中雞；彰化縣一週內已有3處雞場檢出禽流感，近12萬隻雞遭撲殺。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月7日
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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣一週內有3處雞場確診禽流感，近12萬隻雞遭撲殺；彰化動防所今天表示，禽流感病毒產生變異，接下來2週是防疫關鍵，動防所將加強家禽場消毒工作，防止疫情擴散。

彰化大城鄉及芳苑鄉共2處雞場日前確診禽流感，1月4日撲殺7萬2439隻雞，彰化縣動物防疫所人員今天再前往芳苑鄉1處雞場，撲殺4萬4922隻蛋中雞；彰化縣一週內已有3處雞場檢出禽流感，近12萬隻雞遭撲殺。

彰縣府今天發布新聞稿指出，彰化動防所1月4日接獲通報指稱，芳苑鄉1處蛋中雞場雞隻有異常死亡情形，動防所人員立即出動針對雞場進行移動管制，採病雞檢體送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，今天確認雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，進行撲殺。

彰化動防所長董孟治接受媒體聯訪時表示，冬季氣溫低，當溫差變大，雞隻容易因免疫力下降而罹病，加上韓國和日本先後傳出H5N1高病原性家禽流行性感冒及H5N8亞型高病原性禽流感疫情，懷疑可能是候鳥將病毒帶入家禽場。

董孟治指出，禽流感病毒不斷產生變異，接下來幾天氣溫會更低，這2週是防堵禽流感疫情關鍵時刻，動防所會加派消毒車，針對縣內家禽場增加消毒次數，防止疫情擴散。

動防所呼籲，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場。（編輯：謝雅竹）1110107

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