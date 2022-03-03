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彰化八卦山大佛修復工程重啟 預計12月完工

2022/3/3 18:54（3/3 19:20 更新）
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彰化八卦山大佛有漏水、油漆脫落等問題需修復，民國109年修復工程動工後，廠商卻終止契約造成工程中斷，文化局重新招標，由新的監造及營造商得標進行修復，預計今年12月可完工。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月3日
彰化八卦山大佛有漏水、油漆脫落等問題需修復，民國109年修復工程動工後，廠商卻終止契約造成工程中斷，文化局重新招標，由新的監造及營造商得標進行修復，預計今年12月可完工。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月3日
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰縣府今天指出，八卦山大佛有漏水等問題，109年修復工程動工後，廠商突然終止契約工程喊停，文化局重新招標，確定新的監造及營造商，舉行修復工程動土典禮，今年12月可完工。

根據文化部文化資產網資料，彰化八卦山大佛為彰化著名地標，民國50年竣工，總高度約23公尺；大佛以鋼筋水泥雕塑而成，兩旁有雙獅鼎立，前方則有九龍池，而大佛內部從蓮花座到佛頂分為6層，底層為小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字。

八卦山大佛修復工程今天舉行開工典禮，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬出席典禮，祈求工程順利進行。彰化縣文化局發布新聞指出，八卦山大佛損壞情況嚴重，除大佛表層塗漆有脫落情形，內部也有漏水問題。

文化局說明，大佛修復工程原本在109年動工，不過負責規劃業者所提設計圖有問題無法施工，文化局原要求重提設計圖，但業者卻決定終止契約，修復工程因此喊停，文化局重新招標，由新的監造及營造商得標。

文化局表示，八卦山大佛修復工程總經費為新台幣3100萬元，文化部補助2635萬元，其餘由縣府支應，修復工程工期為300日曆天，預計今年12月可完工。

文化局指出，修復工程施工期間，考量遊客觀光需求，將保留八卦山大佛南側作為參觀動線，大佛北側為施工、物料運輸動線，大佛在進行修復工程時，遊客仍可前往彰化八卦山大佛風景區遊玩。（編輯：謝雅竹）1110303

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