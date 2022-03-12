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趕工不忘為樹把脈 高雄壽山動物園邀專家健檢

2022/3/12 13:55
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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄壽山動物園整建工程正在加緊趕工，為確保園區樹木健康成長，邀專家「為樹把脈」花4天走訪園區診察，盼降低施工對樹木造成的衝擊，維持樹木自然樣貌、兼顧環境保護。

今天植樹節，壽山動物園透過新聞稿表示，為降低施工期間對園區樹木造成衝擊、確保園區樹木健康成長，啟動「312植樹節樹木保衛戰」，請來森林城市協會專家「為樹木把脈」、診察，期盼樹木在重新開園後都能維持自然樣貌，也更適合動物棲息和民眾休憩。

壽山動物園表示，目前園區內有猢猻木及雨豆樹等5棵特定紀念樹木，推估樹齡都約37年，分別位在黑熊區、伊蘭羚區及親水廣場旁。

園方表示，「森存之道，壽山知道」為期4天的樹木診察走訪工程進行中的親水廣場周邊、新黑猩猩區、亞洲動物區及停車場，和尚未施工的園區空間。此外，為提升園區景觀樹木美感、增進第一線樹木修剪作業人員技能，園方也要求樹木修剪人員需接受相關教育訓練並取得執照。

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健診團隊也依現況開出處方箋。森林城市協會理事長莊傑任建議，工程團隊在建置空橋時，除了閃避樹頭，也要注意迴避樹冠枝條的展開，避免砍除大枝幹；挖掘樹根時，應加強保護樹徑6到12倍的根群，勿使用怪手挖掘，改採60噸以下的小型機具搭配人力，防止影響根系；而遇工程難以取捨時，也可優先選擇小棵的、生病的樹體來移植，避免傷到大棵主景樹的主要根群和枝幹。

獲ISA（國際樹藝協會）認證的樹藝師王瑞輝也說，工程推展也要同時兼顧自然環境保護，希望降低對樹木的衝擊，並將設施融入自然環境，才能提供樹木及市民更友善的空間。（編輯：郭諭儒）1110312

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