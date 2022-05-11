澎湖表揚資深與績優護理師 多數仍留守崗位

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（中央社澎湖縣11日電）澎湖今天舉行國際護理師節表揚大會，在接受表揚的60位資深與績優護理師中，僅來了不到半數，大多數護理人員仍留守崗位，在與疫情奮戰中過節。

澎湖護理師護士公會今天在澎湖地質公園中心舉行表揚大會，包括縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、衛生局長蕭靜蓉及各醫院院長都與會，並表揚資深與績優護理師。

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賴峰偉表示，疫情期間，護理人員站在第一線，不眠不休照顧患者，尤其醫院推出輕重症分流運作，形成一個防疫網，護理人員更是功不可沒，表達最高敬意，相信澎湖疫情會很快度過。

護理師公會理事長鄭美錦表示，今天表揚資深護理師有王惠香等41人和19位優良護理師，由於疫情期間，大部份護理師都留守工作崗位，執行防疫工作，使得出席接受表揚的護理師還不到一半，賴峰偉親書「奉獻」、「卓越」等牌匾頒贈，劉陳昭玲則致贈每位護理師一件衣服，讓護理師感受到溫暖。（編輯：陳仁華）1110511