金門縣觀光協會理事長 吳嘉將任民眾黨主委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨金門縣黨部新任主委吳嘉將（圖）1日正式走馬上任，他表示，這次擔任主委肩負2024年總統大選民眾黨在金門的灘頭堡重責大任。中央社記者黃慧敏攝 112年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）台灣民眾黨金門縣黨部新任主委吳嘉將今天上任。吳嘉將投身觀光產業30多年，現任金門縣觀光協會理事長，吳的就職代表民眾黨發展金門觀光經濟的決心。

民眾黨各縣市主委昨天總辭並重新改選。金門縣黨部原主委王建順自2022年8月11日上任，昨天卸任，由來自烈嶼的金門縣觀光協會理事長吳嘉將接任。去年參選金門縣議員的周曉芸續任執行長、餐飲業出身的于正浩擔任總幹事。

61歲的吳嘉將自1993年在台北經營旅行社，30多年來經常往返金台，曾任2屆金門旅行商業同業公會理事長，現為金門縣觀光協會理事長和金門縣潛水協會會長。

吳嘉將今天接受記者聯訪表示，這次擔任主委肩負2024年總統大選民眾黨在金門的灘頭堡重責大任；4年後的縣市長、縣議員與鄉鎮市長選舉的人才培育，也是重要任務；民眾黨不分藍綠、用人唯才、知人適用，期待有更多的金門民眾加入並支持民眾黨。

吳嘉將表示，認同黨主席柯文哲去年訪問金門時所提興建「金廈大橋」建議，因為「有了這座橋，金門的問題可以解決一半」。

民眾黨自去年8月插旗金門後，現有黨員100多人；吳嘉將說，上任後當務之急是在全縣3個選區分別成立志工團隊，服務民眾並為黨尋覓人才，目標是1年內黨員人數成長1倍。

周曉芸告訴中央社記者，柯文哲年前與吳嘉將長談，希望借重吳嘉將在觀光旅遊業的人脈和對地方創生的專業，為民眾黨在金門縣開疆闢土，也代表民眾黨宣示發展金門觀光經濟的決心。（編輯：孫承武）1120201