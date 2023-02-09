苗縣協雲宮櫻花季湧車潮 苗24線後段禁行大客車

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣公館、獅潭交界處的協雲宮近年成為賞櫻熱門景點，目前正值櫻花季吸引大批人、車潮，警方今天提醒，苗24線8.5公里以上、大坑至協雲宮道路後段禁行甲、乙類大客車。

協雲宮海拔高度約700公尺，周邊栽種3000多株櫻花，除主要的山櫻花，也有少量的吉野櫻、八重櫻等，每逢櫻花綻放時節，沿著山徑「粉紅大爆發」的美景引人入勝，近幾年透過網路分享，從原本的賞櫻秘境，爆紅成為熱門景點。

目前正值賞櫻季節，每逢假日吸引大批人潮與車潮上山，易造成上下山車輛回堵，且山區道路狹窄多陡坡，會車困難。

苗栗縣警察局苗栗分局今天提醒，苗24線道路蜿蜒崎嶇，其中大坑至協雲宮道路後段（苗24線8K+547至14K+599）禁行甲、乙類大客車，建議大客車不要進入，避免違規遭舉發，另將建議縣府於管制路段前設置預警公告，避免大客車駕駛誤入。

警方指出，協雲宮設有5個停車場、270個車位，廟方已派志工在停車場加強疏導，若停車場車位已滿時，引導車輛沿苗24線單邊停放。

警方表示，賞櫻季期間車流增大時，車輛由苗24線上協雲宮，另引導車輛往台3線八角凸下山，並派機動巡邏人員加強聯絡道及沿線交通疏導管制。（編輯：卞金峰）1120209