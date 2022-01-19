美議員促聯合國 北京冬奧前公布維吾爾人權報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國會議員今天促聯合國人權事務辦事處，在下個月北京冬季奧運前公布針對中國新疆政策評估報告。美國稱中國在新疆地區從事種族滅絕而對這屆冬奧採取外交抵制。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）嘆道，她的辦事處一直無法進入這個中國西部地區，就維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權侵害指控著手調查。

聯合國人權事務高級專員辦事處去年12月表示，即將完成對新疆局勢的報告，期望幾週後對外公布。聯合國人權辦事處先前提議往返新疆，但與中國官員進行的長期談判一直苦無進展。

美國民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）和聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）分別是美國國會及行政部門中國問題委員會（US Congressional-Executive Commission on China）主席和共同主席，他們在寫給巴舍萊的公開信中，要求她在北京冬奧「國際盛會」2月4日舉辦前發布這項報告。

默克利和麥高文說：「公布報告將傳遞重要提示，即沒有任何嚴重侵犯人權的國家能逃避國際審查。」

巴舍萊的辦事處未立即對路透社所提何時公布報告作出回應。

據稱約100萬維吾爾人被拘留在大型集中營，巴舍萊自2018年9月以來一直就往訪新疆與中國進行談判。

中國否認在新疆有任何惡行，表示這些集中營是為了職業訓練和防止宗教極端主義。

美國和英國、加拿大、澳洲、日本與丹麥等許多盟國已表示，將不指派外交代表參與這屆北京冬奧以抗議中國人權紀錄。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110119