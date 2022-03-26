COVID-19全球最新情報3/26

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（中央社台北26日電）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診雖仍破萬，但近日呈下降趨勢，政府部門4月1日起將逐步恢復公共服務；澳洲下個月開始為健康弱勢群體打第4劑疫苗；英國新增病例接近歷史高點。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間26日上午7時，全球至少611萬3001人染疫病逝，至少4億7817萬1659人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心25日宣布，新增14例COVID-19本土病例，其中新北市11例，包括科技廠群聚，另3例在基隆市，感染源待釐清；境外移入增122例，無死亡病例。

近日有3批莫德納與BNT疫苗到期，數量初步估計約27.8萬劑，將依程序銷毀，不會供民眾使用。

國內COVID-19疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，24日疫苗接種3萬1832劑，疫苗人口涵蓋率第1劑83.35%，第2劑78.15%，基礎加強劑0.81%，追加劑48.92%。

● 中國

據中國衛健委通報，24日新增本土COVID-19確診病例1301例，超過8成集中在吉林省；另有本土無症狀感染者3489例，以上海的1582例最多。兩類本土病例合計達4790例。

24日本土確診病例與本土無症狀感染者，合計達4790例。

中國疫情維持在高峰未見回落，23日新增本土確診及本土無症狀感染共4732例，連續2天直逼5000例。

● 香港

香港25日新增1萬405例確診病例，連6天新增確診低於1.5萬例例，其中只有4例是境外移入，其餘均為本土病例。過去24小時再通報192名確診者死亡，死亡率攀升至0.61%。

香港COVID-19病例數量近日呈下降趨勢，香港政府25日公布，政府部門將自4月1日起逐步恢復公共服務。

第5波疫情自1月初爆發後，港府陸續停止大部分非緊急公共服務，一般公務員居家上班。

港府發言人解釋，政府早前決定，如果疫情並無反彈並呈下降趨勢，將自4月21日起分3階段解除大部分社交距離措施。政府作為公共服務提供者，須在解除社交距離措施前作好準備。

● 日本

日本塩野義製藥公司開發COVID-19輕症口服藥，已在2月向日本政府遞件申請製造販售許可。日本厚生勞動省25日表示，若審核通過將訂購100萬人份。

塩野義製藥公司已在2月25日向日本政府遞件申請製造販售許可，目前正在進行審查中，若獲批准，將是第一個日本製的COVID-19口服藥。

※ 歐洲

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）25日呼籲，有像是高血壓或心臟衰弱等健康危險因子的60歲以上長者施打第4劑疫苗，來降低罹患重症的風險。

勞德巴赫表示，他已要求德國疫苗接種委員會（STIKO）調整目前有關接種第4劑的建議，將更大群體包括在內。

約76%德國人口已接種兩劑疫苗，58%打過追加劑。相較之下，其他好幾個歐盟國家的疫苗接種覆蓋率超過90%。

● 英國

英國國家統計局（ONS）25日公布的每週疫情統計顯示，英國單週新增約100萬例確診，大多是Omicron亞型變異株BA.2快速傳播所致；蘇格蘭和威爾斯新增病例達歷來新高，英格蘭則接近歷史高點。

整個英國而言，上週據信約有426萬人染疫，略低於今年首週430萬人紀錄。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲政府25日宣布，下個月開始為健康弱勢群體施打第4劑疫苗。

此時正值具高度傳染力的Omicron亞型變異株BA.2造成確診病例大增，加上保持社交距離的大部分限制措施取消，專家擔心寒冬時節將出現COVID-19和流感病毒交相感染的現象。

4月4日起，澳洲將為接種第3劑疫苗至少4個月的65歲以上長者、50歲以上原住民、身障人士或免疫功能嚴重受損者，施打第4劑疫苗。（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健、盧映孜）1110326