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克里姆林宮：聯合國秘書長下週訪俄 將與蒲亭會談

2022/4/23 02:58
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下週將在國內，與來訪的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會談。

法新社報導，克里姆林宮在俄羅斯入侵烏克蘭第58天做出這項宣布。俄烏戰爭已導致數千人喪生和1200多萬人流離失所，釀成二戰以來歐洲最嚴重的難民危機。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti）：「4月26日，聯合國秘書長古特瑞斯將抵達莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）談話。」

「他也將受到俄羅斯總統蒲亭接見。」

至於其他細節，俄方未立即提供。

聯合國發言人20日表示，古特瑞斯之前已要求與俄羅斯和烏克蘭總統會面。

自蒲亭2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，聯合國在很大程度上被邊緣化。

聯合國表示，古特瑞斯試圖藉由對話來終止俄烏戰爭。

自古特瑞斯稱俄羅斯侵略烏克蘭違反聯合國憲章（UN Charter）後，蒲亭都不接古特瑞斯電話，或以任何方式與他聯繫。（譯者：徐睿承）1110423

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