杜特蒂首度籲蒲亭：嚴控軍紀 勿攻擊平民

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓總統杜特蒂將於6月底卸任。他昨天發表電視談話時首度公開向俄羅斯總統蒲亭喊話，指在烏克蘭的俄羅斯士兵已經失控，籲蒲亭嚴格管理士兵，不要攻擊平民。

根據菲律賓總統府通訊暨作業部發布的杜特蒂（Rodrigo Duterte）談話全文，杜特蒂在電視談話中說：「蒲亭（Vladimir Putin）似乎不想結束這場戰爭，但我同情人民。我是蒲亭的朋友，但他們處理戰爭的方式，連平民每天都被轟炸。」

杜特蒂表示：「請蒲亭聽我說，因為蒲亭總統，我們是朋友：『你掌控一切。無論如何，你真的在那裡製造了騷亂。所以嚴格管理你的士兵，他們失去控制且濫殺。』」

他表示，蒲亭說俄烏戰爭是「特殊軍事行動」，「但實際上這真的是向一個國家，一個主權國家發動戰爭」。

杜特蒂說：「致俄羅斯大使館，如果你們正在聽，我不是在找任何人麻煩，蒲亭是我的朋友。你們的道德義務是確保平民、無辜的人、孩童、老人、婦女（不被攻擊），他們太脆弱了。」

他表示：「很多人說蒲亭跟我一樣，因為我們殺人。我要菲律賓人知道，我真的會殺人，但我殺罪犯。我不殺小孩和老人。俄羅斯和美國發生的事跟這裡不一樣。」

杜特蒂呼籲蒲亭控制好軍隊，確保他們服從指令，首要任務是「保護無辜的人，那些跟戰爭毫無關係的平民」。

不過，杜特蒂強調：「我不是在譴責蒲亭總統。我只是在分享我的想法，這也是這個房間裡每個人的想法，戰爭不應該這樣打。」

2016年杜特蒂上任後，馬尼拉開始跟北京和俄羅斯交好，與傳統盟友美國保持距離。

杜特蒂曾說蒲亭是他崇拜的「英雄」，俄羅斯也善意回應。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，菲國總統發言人說，俄羅斯是第一個提出要提供疫苗給菲律賓的國家；杜特蒂並向蒲亭表達謝意，承諾「菲律賓和俄羅斯永遠是朋友」。

俄烏戰爭爆發後，菲國外交部2月底發布聲明表示：「菲律賓對聯合國大會決議投贊成票，明確譴責入侵烏克蘭。」但杜特蒂直到3月中旬仍說，菲律賓在俄烏戰爭中保持中立，「那不是我們的戰鬥，我們不要介入」。（編輯：韋樞）1110524