新加坡拚淨零排放 估2025至2028年碳排放達高峰

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）新加坡力拚最遲在2050年達到淨零排放。星官員今天表示，估計星國溫室氣體排放量將在2025年至2028年之間達到高峰，約為6500萬公噸，之後在2030年降至6000萬公噸左右。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）等星媒報導，新加坡永續發展與環境部長傅海燕今天在國會回覆議員提問時表示，政府估計新加坡溫室氣體排放量將在2025年至2028年之間達到高峰，約為6500萬公噸。

在那之後，排放量將開始下降，到了2030年，降至6000萬公噸左右，以達到2050年淨零排放的目標。

新加坡日前訂出新的減碳排放目標，力拚最晚在2050年達到淨零排放，星國政府部門將帶頭，爭取率先在2045年達標。

星政府表示，要達到此淨零排放目標，必須鼓勵企業與個人減少能源消耗與碳排放。而要推動家庭與企業改變根本的行為，其中一項作法是透過徵收碳稅。

星媒報導，新加坡今天通過碳定價修正法案，將從2024年起分階段調升碳稅，目標是在2030年，從目前每排放一公噸溫室氣體徵收新幣5元（約新台幣114元），增至每公噸50至80元。

此外，在能源轉型方面，新加坡也持續擴大利用再生能源，設置更多太陽能板。

「海峽時報」報導，新加坡全島37個變電所將分階段設置屋頂型太陽能板，這項計畫預計在2025年左右，每年產生2萬1000千度的再生能源發電量。（編輯：陳惠珍）1111108。