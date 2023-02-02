憶烏克蘭戰場慘況 前瓦格納傭兵指揮官說抱歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸1日綜合外電報導）曾為俄羅斯傭兵組織瓦格納集團指揮官、現已逃往挪威的麥維德夫告訴路透社，他要為在烏克蘭的戰事道歉，並呼籲將衝突中的暴行始作俑者繩之以法。

麥維德夫（Andrei Medvedev）於1月13日越過俄挪邊界逃往挪威。他說，他親眼目睹被帶到烏克蘭為瓦格納集團作戰的俄羅斯囚犯遭到殺害和不當對待。

麥維德夫說，他越過北極邊界，翻過帶刺鐵絲網圍籬，躲避邊境巡邏人員和軍犬，當他穿過森林、越過兩國邊界的冰凍河流時，聽見了警衛開槍的聲音。

26歲的麥維德夫目前在挪威尋求庇護。

麥維德夫受訪時表示：「很多人認為我是壞蛋、罪犯、殺人犯…。首先，我想再三道歉，雖然我不知道大家能否接受，但我想說聲對不起。」

麥維德夫表示，他想說出自己在這場戰爭中的經歷，讓「始作俑者為他們在烏克蘭犯下的罪行受到懲罰」。

瓦格納集團在烏克蘭東部的頓內茨克地區（Donetsk），陷入一場血腥的消耗戰。

路透社上週發表一篇專題報導指出，在俄羅斯南部一個墓地裡，埋葬了一群據信被瓦格納集團招募到烏克蘭作戰的罪犯。

麥維德夫具有證人身分；負責調查戰爭罪的挪威國家刑事警察機構Kripos已就麥維德夫在烏克蘭的遭遇展開訊問。

路透社表示，目前尚無法證實麥維德夫的說法。

麥維德夫在西伯利亞的多木斯克地區（Tomsk）出生，雙親在他大約12歲時去世和失蹤，於是被安置在孤兒院裡。

他2014年應召入伍時年僅18歲，曾在烏里揚諾夫斯克基地（Ulyanovsk）第31空降旅服役。

麥維德夫補充說：「那是我首次被派往頓巴斯（Donbas）服役。」但他拒絕透露更多細節。

麥維德夫說，他坐過幾次牢，其中一次是因為搶劫，最後一次出獄後，2022年7月決定加入瓦格納集團，他簽下一份為期4個月的合約，每月可領25萬盧布（約新台幣10.6萬元）。

他說，他去年7月16日進入烏克蘭後，在巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰。

他說：「情況一團糟。通往阿特莫夫斯克（Artemovsk）的路上，到處都是我軍遺體。傷亡慘重…我看見很多朋友死去。」

在瓦格納集團，麥維德夫率領一個小隊，除了執行排長命令，也負責策劃作戰任務。

麥維德夫說，他親眼看見試圖逃跑的人在新兵面前遭到槍殺。

他說：「最可怕的是什麼？就是當你意識到有些人自認是你的同胞，卻能在轉瞬間殺了你，或遵照上級命令要了你的命…這或許是最可怕的事情。」

因此當合約期滿時，麥維德夫毅然決然地離開了瓦格納集團。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120202