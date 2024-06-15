中澳關係是否正式破冰 BBC：仍在「試水溫」

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（中央社台北15日電）中國總理睽違7年將再度訪澳，被外界視為中澳關係趨穩的跡象。BBC中文網報導，分析認為，中澳破冰往來仍是在「試水溫」，雖然經貿關係友好，但澳洲對北京防備升溫，以及中國軍事擴張威脅等問題仍存在。

中國國務院總理李強今天即將訪澳。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在12日投書澳媒表示，這標誌了澳洲政府為重建與中國對話及穩定澳中關係的努力又邁出一步。

中澳關係自2020年澳洲要求中國政府調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源後降至冰點。直到2022年澳洲工黨政府掌權後，中澳關係開始回溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭及葡萄酒等商品的貿易壁壘。

英國廣播公司（BBC）中文網14日報導，中澳貿易關係緊密，中國目前是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲鐵礦石最大進口國。澳州也是為數不多的對中國有貿易順差的西方發達國家。但澳洲廣播公司（ABC）指出，目前西方安全盟友正在爭奪電動車和國防所需的澳洲「稀土」。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛表示，中澳關係逐漸穩定，但距離恢復正常或原狀還很遠。除過去祭出的貿易限制尚未完全解禁外，澳洲公民楊恆鈞仍在中國監獄關押並被判決「死緩」，因此，當下仍是雙方「試水溫」的階段。

宋文笛分析艾班尼斯的投書指出，內文提到北京對澳大利亞海軍正在採取危險的「灰色地帶」的軍事演習，又指雖然貿易關係是互惠互利的，但澳洲將堅持其外國投資審查程序，並已經否決了中國在澳洲的多項投資，這是澳洲總理微妙地暗示中國仍然是一個安全威脅。

報導引述澳洲媒體指出，艾班尼斯表示將會對李強當面提及他對楊恆鈞以及台海和平議題的關切。

報導表示，雖然去年11月艾班尼斯訪中、今年3月中國外交部長王毅訪澳，再到今天李強將訪澳等行動都被認為象徵著中澳關係確實回溫。

但許多分析認為，當下澳洲整體國情，對比7年前的中澳政經關係較親密的情況已改變。澳洲社會及政客對北京的防備升溫了，現在的兩國破冰往來仍是在試探水溫。

台灣國家安全研究院副研究院黃恩浩指出，李強訪澳的確顯示中澳關係回溫，但主要局限於經貿關係。

黃恩浩表示，兩國經貿具相互倚賴的關係，若在貿易上與北京交惡而折傷經濟並不符合澳洲利益，「所以澳洲在對中國的外交層面上，大都是採取兩手策略，也就是在經貿上與中國維持友好關係，在戰略上則追隨美國印太戰略的部署。」

黃恩浩也表示，這次李強訪澳之行會降低澳洲與中國之間的戰略敵對關係的可能性不大，原因是目前印太區域美中戰略的對抗局勢不變，加上中國軍事影響力積極在台海、南海與南太等區域擴張，「中國威脅仍是澳洲主要的國防安全考量」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130615