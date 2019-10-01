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南方澳橋塌維護引關注 澎湖跨海大橋每年2次檢修

最新更新：2019/10/01 12:53
公路總局澎湖工務段1日表示，澎湖跨海大橋（圖）每年進行2次橋樑檢查，發現異狀進行檢修，確保車安全。（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
公路總局澎湖工務段1日表示，澎湖跨海大橋（圖）每年進行2次橋樑檢查，發現異狀進行檢修，確保車安全。（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）

（中央社澎湖縣1日電）宜蘭蘇澳地標南方澳大橋發生倒塌意外，澎湖有跨海大橋的維護也引起重視。公路總局澎湖工務段今天表示，每年進行2次橋樑檢查，發現異狀進行檢修，確保車安全。

交通部公路總局第三區養護工程處澎湖工務段長芮健行表示，澎湖本島有中正、永安和跨海大橋等3座橋樑，連接湖西、白沙和西嶼三鄉。

其中以澎湖跨海大橋，橫跨吼門水道，連結白沙和西嶼島，全長2494公尺，曾是遠東第一大橋，民國54年興建，59年完工通車，72年改建拓寬，85年完成改建。

芮健行表示，澎湖的橋樑面對最大挑戰是天候，由於位處海上，東北季風大是一大因素，橋樑的腐蝕性比一般路橋來得大；其次是載重問題，由於橋樑有使用壽命期限，車輛超重行駛，日積月累對橋樑養護也是一大問題。

芮健行表示，工務段所轄養護橋樑，每年進行2次檢查，若橋樑發現有鏽蝕或裂縫，即進行檢修，以確保行車安全。(編輯:孫承武)1081001

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