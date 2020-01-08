民眾黨提告 不滿網友稱央視力挺柯文哲

（中央社記者蕭博文、梁珮綺台北8日電）台灣民眾黨不滿網友惡意曲解中國央視「海峽兩岸」節目，指「海峽兩岸」力挺台北市長柯文哲等。民眾黨秘書長張哲揚等人今天赴北檢控告網友加重誹謗、意圖使人不當選。

民眾黨昨天發表聲明指出，中國中央電視台6日的「海峽兩岸」節目，從頭至尾皆未表態支持民眾黨，僅分析台灣選舉情勢。部分網友卻惡意曲解下標：「昨晚的央視『海峽兩岸』，力挺柯文哲民眾黨成為國會關鍵少數！」、「中國央視要台灣人投給民眾黨」。對於選前的抹紅抹黑手法，表達強烈譴責。

張哲揚、民眾黨不分區立委候選人張其祿上午前往台北地檢署按鈴申告。張哲揚在台北地檢署外表示，針對不實指控提出告訴，以正視聽，並強調台灣民眾黨重視、守護台灣主權。

張其祿指出，民眾黨一貫立場就是堅持台灣是主權獨立國家，反對一國兩制。提告的原因是因為現在非常多的抹黑、抹紅等內部敵我分化選戰策略，要予以最大的譴責。

張其祿表示，網友傳述內容完全不實，節目真正的內容根本沒有討論到民眾黨，這是標標準準的假消息。

對此，柯文哲上午出席「劍潭整宅貳期電梯增設工程簽約見證典禮」後接受媒體聯訪時指出，自己平常對網路攻擊的態度是忽略，不過，假新聞還是要自律，黨部認為這次攻擊過於嚴重，所以決定提告。

中國國民黨副總統候選人張善政接受「優傳媒」訪問時認為，柯文哲在最後關頭仍會支持國民黨總統候選人韓國瑜。

柯文哲回應，張善政擔任韓國瑜的副手，一定會想辦法幫韓國瑜拉票，是人之常情，如今再剩3天就要投票，強調「不表態就是我的表態」。（編輯：戴光育）1090108