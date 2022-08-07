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台中港工安意外 工人自6公尺高墜落不治

2022/8/7 17:26
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市環港南路一家工廠6日下午發生工安意外，一輛吊車進行安裝作業時，吊臂突然傾斜導向天車，導致潘姓工人不慎自桁架上墜落6公尺地面，送醫不治。

台中市港務消防分隊昨天接獲通報，環港南路一家公司廠房，有工人自高處墜落，意識不清，立刻派員前往救援。救護人員到場發現，工人自4、5樓高處墜落，現場已無生命跡象，立刻送醫救治，急救後不治。

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台中市勞動檢查處今天派員到場檢查，初步調查6日下午5時許，機械有限公司所僱勞工44歲潘姓工人在從事天車安裝作業過程中，吊車在安裝小車於導軌上時，疑似傾斜倒天車，潘男逃生時將安全帶掛鉤解開，而自離地6公尺的桁架墜落至地面，現場無呼吸及心跳，送醫不治。

勞動檢查處指出，已派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法部份，將處新台幣3萬以上，30萬元以下罰鍰，且停工改善及視違法情節移送法辦。（編輯：卞金峰）1110807

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