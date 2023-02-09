同住重症女兒亡極重度身障母隔日才知 雲警協助後事

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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）雲林縣領有極重度身心障礙證明呂姓老婦與患嚴重糖尿病女兒相依為命，兩人靠低收入戶補助生活，日前女兒突然離世，呂婦隔日才發覺，員警得知後立即聯繫慈善團體，協助處理後事。

雲林縣警察局斗南分局今天發布新聞稿表示，東和派出所日前接獲呂姓老婦報案，稱於5日上午9時發現女兒已死亡多時，因此戶為低收入戶，東和所長吳俊麟得知後協助向慈善團體及社會安全網申請紓困救助，減輕喪偶呂姓老婦人肩上重擔。

警方表示，呂姓老婦領有身心障礙證明（極重度）無法正常工作，家境清寒被古坑鄉公所社會課列為低收入戶關懷中，女兒患有嚴重糖尿病及憂鬱症，且領有重大傷病證明卡，也無法正常工作，平時母女相依為命，僅靠微薄補助生活。

警方指出，呂姓老婦女兒過世後，遇上龐大喪葬費讓生活陷入困頓，經員警協助轉介「張榮發慈善基金會」申請救助；另聯繫「古坑鄉懷恩堂」提供物資一批送至家中，暫時協助穩定生活。

雲林縣政府社會處告訴中央社記者，已瞭解老婦情況，指派社工協助，此戶為低收入戶，將加快喪葬補助核撥及連結必要資源，加強關心獨居生活照顧所需。（編輯：陳仁華）1120209