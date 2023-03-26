詐騙集團假冒財經主持人設局行騙 民眾財損60萬元

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）有詐騙集團假冒某知名財經節目主持人誘騙民眾加入私密社團後，再以假投資進行詐騙，台中某女會計因而財損新台幣60萬元。刑事局提醒，標榜高額獲利常是詐騙高風險應慎防。

警政署刑事局今天發布新聞稿指出，根據警政署統計今年2月18日至3月17日的假投資詐欺案共發生490件，財損金額達新台幣1億7544萬餘元。

刑事局表示，有歹徒假冒某財經台主持人並於Facebook（臉書）社團發文，誘騙民眾加入其分享投資賺錢方式的私密社團，台中市一名48歲林姓女會計1月下旬信以為真聽從對方指示加入LINE帳號，隨後在假稱助理的李姓女子介紹下，認識暱稱「小王」的營業員並以假投資網站提供林女投資股票使用，且每週都會更換新網址。

警方指出，李女誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，林女自1至2月間匯出2筆投資款項、總金額60萬元，當林女要領取帳面上假獲利時，「小王」稱林女違規操作需匯款繳交獲利5成的保證金（約15萬元）才能解鎖帳號提領，林女聯繫李女才發現對方已失聯，林女最後撥打165反詐騙專線查詢才知受騙。

刑事局表示，假投資詐騙案，常見歹徒扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同LINE帳號聯絡被害人詐財，提醒民眾應慎選投資管道，且高報酬率投資標的必定伴隨高風險，若標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，多為詐騙高風險。

警方指出，這名遭冒名的財經台主持人近日也在個人臉書粉絲專頁發表聲明，請粉絲認明有藍勾勾認證帳號才是真的，她也絕不會主動邀請好友，更不會帶著會員操作投資。

刑事局指出，詐騙手法日新月異，政府已整合跨部會資源，並結合金融、電信、網路平台等主管機關的專業知能，自源頭管理詐騙集團經常利用的工具及管道，持續推動專案掃蕩工作。

另外，知名統計網站RankingRoyals近日針對全球424個城市評比，台北名列「世界最安全城市」評比的第4名，且台北的犯罪率為所有評比城市中最低，被評為是一個民眾走到哪裡都會感到安全的城市。（編輯：戴光育）1120326