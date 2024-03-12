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首頁 / 社會

夫妻攀玉山失聯 陸、空連日救援尋獲2人遺體

2024/3/12 14:49（3/12 15:21 更新）
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台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會張姓會長夫妻疑3月間攀登玉山失聯，救難人員12日於玉山三叉峰下方約300公尺處發現失聯者，初步判定無生命徵象。由於現場位處濕滑石頭坡且陡峭，搜救人員冒險下切，已接觸到遺體，並同步申請空勤直升機，以陸、空方式實施救助。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月12日
台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會張姓會長夫妻疑3月間攀登玉山失聯，救難人員12日於玉山三叉峰下方約300公尺處發現失聯者，初步判定無生命徵象。由於現場位處濕滑石頭坡且陡峭，搜救人員冒險下切，已接觸到遺體，並同步申請空勤直升機，以陸、空方式實施救助。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月12日
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（中央社記者張已亷高雄12日電）台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會張姓會長夫妻疑似3月間攀登玉山失聯，經百人次陸、空連日協尋，今天在玉山三叉峰下方發現，2人已無生命徵象；救難人員現以陸、空方式救助。

高雄市消防局發布新聞稿指出，該登山協會夫妻疑似於3月間攀登「玉山後四峰」，於3日遲歸失聯，消防人員5日接獲失聯通報，集結人員搜救。

救難人員於6日至12日期間，多次申請空勤直升機協助，但因山區氣候嚴寒且能見度極為不佳，考量直升機起降風險，陸續增派地面搜救人員，及2名飛手攜帶無人機徒步上山搜救。

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消防局指出，隨著今天天氣放晴，山區能見度提升，徵調義消及民間無人機空拍飛手到現場，並結合玉山國家公園管理處人員，透過無人機搜索等空拍技術，順利於玉山三叉峰下方約300公尺處發現失聯者，初步判定無生命徵象。

由於現場位處濕滑石頭坡且陡峭，搜救人員冒險下切，已接觸到遺體，目前同步申請空勤直升機，以陸、空方式實施救助，截至下午1時45分許止，消防局共出動10單位及5架無人機，共執行146人次搜救任務。（編輯：方沛清）1130312

#玉山
#高雄市消防局
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