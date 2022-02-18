東京奧運金牌得主 刷新田徑室內1500公尺世界紀錄[影]

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東京奧運田徑男子1500公尺金牌得主英格布里森17日在法國刷新室內1500公尺的世界紀錄。（圖取自twitter.com/WorldAthletics）

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（中央社法國列萬鎮17日綜合外電報導）在東京奧運拿下田徑男子1500公尺金牌的英格布里森，今天在法國北部列萬鎮跑出3分30秒60，刷新室內1500公尺的世界紀錄。

挪威的英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）今天不但摘金，成績還比舊的室內賽世界紀錄快了0.46秒。今天以3分33秒70獲得銀牌的衣索比亞選手提菲拉（Samuel Tefera）是原紀錄保持人，他締造的障礙，在3年後的今天被英格布里森跨越。

這是21歲的英格布里森擁有的第一項世界紀錄。

去年也是在列萬鎮（Lievin）跑出3分31秒80締造室內賽歐洲紀錄，如今再於這個幸運地創下室內賽世界紀錄，這讓英格布里森大讚那個體育場真的非常棒。

英格布里森說：「我喜歡強拉尾盤的感覺，我覺得觀眾愛看，且加速衝過終點線對我來說，一直都是很棒的事。」

今天這場比賽，提菲拉始終都保持領先，直到最後250公尺才被英格布里森超車。

對英格布里森來說，他今年最重要的目標，是要於7月在美國尤金（Eugene）的室外賽事成為世界冠軍。

屆時，英格布里森也被看好打破摩洛哥傳奇好手蓋魯伊（Hicham El Guerrouj）締造、高懸24年的3分26秒世界紀錄。

英格布里森說：「這是我擁有的第一個世界紀錄，我會記得這晚很長一段時間，我希望未來我能打破其他紀錄。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110218