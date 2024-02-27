調查：中國青年逾半詞窮 因過度依賴網路

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（中央社台北27日電）一項調查顯示，逾半受訪的中國青年坦承語文表達能力下降，近半自認詞彙匱乏且表達單一。這被普遍認為，是閱讀量少和依賴網路語言、表情符號所導致的「詞窮」。

中青網「新聞派」今天報導，「00後」（2000至2004年間出生）的李思超在南京某大學讀研究所，在校期間每逢交報告，如何答覆老師針對報告內容的提問，令他倍感頭痛：「有時話就在嘴邊，但不知道怎麼說，磕磕絆絆的，顯得底氣不足」。

北京「95後」（1995至1999年間出生）的張然難忘就業後首次做簡報的遭遇，雖然認真準備，但發言時一度大腦空白，腦子裡有許多零碎的詞彙，但連不成完整句子，卡殼好幾次，更時常提筆忘字，原本會寫的字突然想不起怎麼寫，只能求助網路。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網（www.wenjuan.com）近日發布針對1333名青年的調查發現，53.3%的受訪者坦承語文表達能力下降，也有47.1%的受訪青年感覺詞彙量匱乏、表達單一。

中國暨南大學中文系副教授鄭煥釗分析：「一些年輕人語言文字表達能力下降，反映出網路時代『文字失語』的現實問題」。

他說，網路科技讓生活更便捷的同時，也對人們的思維方式、價值觀念及表達方式等產生深層影響，應重視年輕人的「詞窮」問題。

至於詞窮的肇因，中國青年報社的這項調查顯示，54%受訪者認為是閱讀量少、表達能力弱化；53%是過度依賴網路語言和表情包而缺乏創造力；52.1%是碎片化瀏覽訊息，難以形成系統思維。

如何才能扭轉詞窮，調查顯示，58.4%受訪青年認為要加強閱讀；57.5%建議注重獨立思考和邏輯思維能力訓練；55.7%主張要打破碎片化、速食化獲取資訊的習慣。

其他還包括，多參與離線面對面交流（46.9%），注重表達教育，提升表達能力（39.5%），辯證看待和使用網路流行語（20.3%）。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130227