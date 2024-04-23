中國修訂反洗錢法 專家籲重視監測防控加密貨幣

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（中央社台北23日電）中國2007年起實施的「反洗錢法」將作重大修改。草案指出，現行機構履行反洗錢義務能力不足、監測防控「新型洗錢風險」有待加強；專家籲重視當前利用加密貨幣、虛擬資產洗錢作法。

綜合陸媒報導，中國「反洗錢法」修訂草案今天提請第14屆全國人大常委會初次審議。草案共7章62條，規定國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監測分析機構，展開反洗錢資金監測，負責接受、分析大額交易和可疑交易報告等。

報導指出，現行「反洗錢法」自2007年1月1日起施行，但近年反洗錢工作出現機構履行反洗錢義務能力不足，反洗錢監管合作機制不順暢，訊息共享程度不高，監測防控「新型洗錢風險」以及打擊治理腐敗、跨境賭博、地下錢莊等違法犯罪活動有待加強等問題。

修訂草案明確職責分工，規定國務院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負責全國的反洗錢監督管理工作，與國務院有關部門、國家監察機關和司法機關相互配合；國務院有關部門在各自的職責範圍內，履行反洗錢監督管理職責。

在完善反洗錢義務規定方面，修訂草案規定，金融機構反洗錢義務主要包括：建立健全反洗錢內控制度並有效實施；開展客戶盡職調查，了解客戶身分、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。

此外，修訂草案還規定單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，應當配合金融機構和特定非金融機構依法開展的客戶盡職調查等。

至於此次修法提及監測防控「新型洗錢風險」有待加強，專家認為應重視當前出現利用加密貨幣、虛擬資產洗錢作法。

北京大學法學院教授王新曾參與反洗錢法修訂草案討論。他在1月間受訪時表示，當前最主要的、最緊迫的、也最有必要上升到法律層面解決的，就是涉及虛擬資產的洗錢問題。

復旦大學中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新則說，利用加密貨幣、虛擬資產進行洗錢逐漸成為主流趨勢，但中國法律對於虛擬資產的內涵和外延，仍缺乏清晰的定義。（編輯：唐佩君/邱國強）1130423