當椅子會唱歌 朱銘美術館展覽聲音饗宴

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（中央社記者王寶兒台北10日電）椅子會唱歌？聲音藝術家邱昭財打造紅、黃色等形色各異的椅子，只要轉動椅子上的發條，椅子就會奏出陣陣樂音，成為朱銘美術館2022兒童藝術教育雙年展展出作品之一。

今年朱銘美術館兒童藝術教育雙年展以「聲音的奇幻異想－5感小旅行」為題，以聲音創作為主，由朱銘美術館教育推廣部經理黃榮智、齊簡、蔡影澂等人擔任共同策展人，邀請16名聲音藝術家創作別具童心的當代藝術作品。

雙年展昨天開幕。朱銘美術館館長賴素鈴表示，這次想讓觀眾嘗試用不同的方式欣賞藝術，「過往我們習慣用眼睛看藝術品，但是當我們打開耳朵聽，其實更能接收到過去忽略的訊息，特別是這次有很多作品都是需要互動才會發出聲音，透過與作品互動，其實更能讓參觀者的體驗更為豐富有趣。」

例如此次邱昭財的作品「聽椅子唱歌」，就是藉由民眾轉動發條發出樂音的作品；王仲堃的作品「搖擺笛」，則是坐上裝置後，可360度擺盪，裝置便會發出直笛聲。

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黃榮智表示，兒童藝術教育雙年展雖然主打兒童藝術教育，但不同年齡層的觀眾都擁有適合觀看這個展覽的方式，如學齡前幼童可透過互動學習區動手探索，成人則可透過聲音的「再」聆聽，翻轉對聲音的想像。

「2022兒童藝術教育雙年展：聲音的奇幻異想－5感小旅行」即日起於朱銘美術館第一展覽室、小腳丫律動教室、Art多一點實驗室、園區戶外空間、兒童藝術中心等地展出至2023年1月2日。（編輯：張雅淨）1110710