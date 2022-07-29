竹美館發表人物影像民族誌 記錄高齡藝術家故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹生活美學館邀請藝術家黎蘭（前左3）、胡達華（前左2）及陳次雄（前左）擔任主角，推出人物影像民族誌，記錄高齡藝術家的生命歷程，29日正式發表，美學館長葉于正（前右3）等人出席與會。（新竹生活美學館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北29日電）為記錄台灣藝術家故事，新竹生活美學館持續拍攝、書寫高齡藝術家的生命歷程，今年記錄主角為藝術家黎蘭、胡達華及陳次雄，並選在今天發表人物影像民族誌。

文化部所屬國立新竹生活美學館今天下午舉辦「藝海揚芬-百年公會堂人物影像民族誌-影像與刊物發表會」。除3名藝術家及其親友親臨外，另有前新北市文化局長林泊佑、苗栗縣文化觀光局表演藝術科科長巫宇軒、宜蘭縣粉彩畫會前理事長林興、前新竹縣教育局局長鄭飄等人到場見證。

「藝海揚芬」計畫透過採訪、拍攝北部接近90歲左右的資深藝術家，蒐集整理史料、編輯出版品及影音資料，為百年公會堂留下人物影像民族誌。繼去年訪問、記錄3名年齡高達90歲以上藝術家後，今年持續拍攝、書寫高齡藝術家，記錄其心路歷程與生命故事。

新竹生活美學館館長葉于正致詞表示，「藝海揚芬-百年公會堂人物影像民族誌」計畫，延伸去年訪談工作，今年將觸角延伸到連江縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，發掘更多不同領域的藝術家，以推動生活美學與社會藝術教育發展，積累豐碩的台灣藝術藝文資產。

今年記錄對象中，黎蘭擅長繪畫，並曾受李澤藩、李石樵等藝術家啟蒙，承襲石川欽一郎寫實畫派脈絡，透過自己的生命經驗，將風景畫描繪出獨有風格；胡達華則自創「釘畫」，他透過剪刀、釘子與鐵鎚展現「縫的哲學」。

專長為攝影的陳次雄也自創「暗部加光法」的攝影技巧，不藏私地與後學者分享，豐富攝影藝術的創作美學。（編輯：陳政偉）1110729