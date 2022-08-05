搭農曆7月 松菸「鬼假鬼怪」展訴說台灣鬼故事

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松山文創園區呼應農曆7月，5日起推出特展「鬼假鬼怪」，以紙雕、剪紙藝術呈現台灣本土鬼怪故事，如展區內就以大型彩繪立體鬼面具及黑白剪紙故事，詮釋虎姑婆等民間傳說。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）農曆7月到來，松山文創園區推出「鬼假鬼怪」展覽，從台灣本土文化出發，透過紙雕、剪紙等方式，將林投姐、紅衣小女孩、黃色小飛俠等傳說融入展場。

「鬼假鬼怪」展覽由松山文創園區與策展品牌「孩在」創辦人林心恬合作，邀請插畫家角斯角斯及紙雕藝術家魏少君共同創作，以「紙」的立體感呈現台灣鬼怪故事。

林心恬今天透過松山文創園區表示，以「紙」呈現台灣鬼怪故事角色，是一項創新且具挑戰性的嘗試，策展上特別選擇民眾較為熟悉的鬼怪角色，再利用展場光影對比變化，吸引民眾探索每個妖怪的角色及細節等，將展品形象重新融入經典傳說。

展場門口以林投姐角色製作大型布幕，象徵鬼門開，展場共分為3區，並由紅衣小女孩及黃色小飛俠指引方向。「鬼怪傳說」展區以紙雕手法呈現5個台灣妖怪傳說故事，例如鄭成功大戰鶯歌妖鳥、虎姑婆在森林裡引誘小孩等。

「鬼怪角色」展區則打造5個大型3D鬼面具，將紙雕上的5個台灣妖怪角色，以立體紙模方式製作呈現，試圖打破過去鬼怪陰森的形象，重新詮釋兩個太陽、鶯歌妖鳥、巨人卡卡、虎姑婆及日月潭人魚等台灣本土鬼怪，例如虎姑婆就以明亮的紅黃藍色為主，嘴裡含著被咬斷的手指。

此外，為呼應主題並促進在地共創，「鬼假鬼怪」開展前也邀請國小2年級的62名小朋友繪畫創作「心目中的鬼怪」，描繪出三頭鬼、貞子及故事漫畫裡的鬼怪等，作品將懸掛於展場廊道。

「鬼假鬼怪」展覽自今天起於松山文創園區「藝異空間」展出至9月11日。（編輯：戴光育）1110805