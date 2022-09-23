當代館推藝術計畫 看見台北城北街區亮光

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（中央社記者王寶兒台北23日電）有黑暗就有光亮，台北當代藝術館推出今年城北街區藝術計畫，以「尋找我們原本的亮光」為主題，邀請民眾在黑夜走進城北街區，挖掘藏在建物、公園等地的光亮，並從中反思自身光芒。

「尋找我們原本的亮光」計畫由策展人曾令理策劃，集結共7組藝術家或團隊參展，透過人們受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代中的日常，打造7件光影作品。

曾令理今天透過台北當代藝術館表示，受到後疫情生活模式啟發，在家隔離的生活變成新日常，卻也讓人重新專注自身與周圍的環境，他認為這是一個自我覺察的契機，讓人們得以探查以往視為理所當然便容易忽略的美好小事。

曾令理表示，這次邀請藝術家們共同發掘城北街區中本有的光亮，以光影為主要創作形式，挑戰戶外場域限制，並發展出帶有希望的作品，讓來到街區散步的人們獲得小小的鼓舞，進而發現更多自身所擁有的文化力量。

「尋找我們原本的亮光」計畫作品包含大聲光電的「光電獸 # 33 - 蛋黃區」、原有機製的「落雨」、高德亮的「游移之所－雙重透視」、雜波HwH project的Eb Andante、陳秋皓的SHIFT life、玖格設計的「漫光」及盧廣志的「檢索」。

其中可見創作團隊在疫情籠罩下的生活體悟，例如SHIFT life作品，陳秋皓的靈感就來自於疫情期間世界各地不同的隔離規範，他透過程式語言為每位入住老爺南西會館旅客的房卡資料編碼，並投射出幾何圖形的影像，希望旅人們珍視當下的停留，好好享受那道自由不被隨意位移的光彩。

此外，當代館與建成國中館校合作作品「當我們的記憶在樹上結成了果」，也將隨「尋找我們原本的亮光」計畫同步展出，由走路草農/藝團與9年級全體學生共同創作，將180幅絹印版畫裝置展出於當代館廣場。

「尋找我們原本的亮光」城北夜間限定藝術體驗、裝置將從明天起於台北當代藝術館周邊街區及合作空間展出至11月13日。（編輯：張雅淨）1110923