國際金屬加工設備展曼谷登場 台灣產品搶商機

東南亞最具規模的泰國國際金屬加工設備展今天在曼谷展出，外貿協會特設台灣精品館展出優質產品。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年11月21日

（中央社記者劉得倉曼谷21日專電）東南亞最具規模的泰國國際金屬加工設備展，今天在曼谷國際貿易中心開幕，台灣有近70家金屬加工機械廠商參展，以迎接泰國4.0產業升級計畫帶來龐大商機。

為增加國際買家對台灣金屬加工機械與技術開發的印象，由中華民國對外貿易發展協會特地在展覽會場設置台灣精品館，展出台灣最高品質的相關產品，如上銀科技的智能化單軸機器人、心源工業的90度銑削頭和研華及所羅門的工業電腦等44項台灣金屬加工設備產品。

外貿協會行銷專業處形象推廣三組組長劉秀菊表示，獲得台灣精品標章的都是經過嚴格篩選的優質產品，最能夠代表台灣廠商的研發、設計、品質等實力，也經由台灣精品館的展出，將台灣產品行銷給世界各地識貨的買家。

代理台灣復盛空氣壓縮機的旅泰台商張清標指出，台灣的產品優良又耐用，價格適中，是許多泰國廠商的首選，泰國正在推動產業升級的泰國4.0計畫，加上東部經濟走廊（EEC）發展計畫，台灣優質產品把握此一龐大商機。

東協地區最大的金屬加工設備展、泰國國際金屬加工設備展（METALEX 2018）今天在BITEC開展至24日止，有來自台灣、日本、德國等50個國家的3300多個品牌的金屬加工機械產品參展，其中台灣有近70家廠商參展，包括多家專門代理台灣產品的旅泰台商和泰國廠商。（編輯：陳惠珍）1071121